〈觀察〉工具機市況好轉訊號漸增 惟中國需求仍有待觀察

工具機業受到美中貿易戰影響，去年下半年起需求轉弱，但近期市場庫存已去化至合理水位，加上均價持穩，且訂單展望有所好轉，日本工具機工業會 3 月銷陸工具機出口訂單，也已連 4 個月好轉。不過，有業者認為，近期中國需求回溫主因為季節性需求，對需求展望雖較先前正面看待，但市況似乎仍不明朗。

去年下半年起，工具機產業市況明顯受到美中貿易戰氛圍影響，市場需求轉弱，而有業者看好，以產業下行循環週期來看，大多須花費一年左右時間，也就是說，若今年下半年庫存去化告一段落後，需求可望回溫。但也有業者保守看待，認為得待美中貿易戰結果較明朗後，訂單才可望出現升溫跡象。

從近期工具機產業市況來看，市場庫存已有所消化，加上產品價格已走出去年第 4 季大跌價情況，逐漸走穩，訂單能見度雖仍不高，但需求已逐漸回溫，且日本工具機工業會 3 月銷陸工具機出口訂單，連續 13 個月較去年同期下降，但已連續 4 個月好轉，訂單額也在時隔 8 個月後，重新站回 200 億日圓大關。

在上述正面跡象浮現下，市場大多看好，工具機產業需求正逐漸觸底。不過，有國內業者指出，雖然中國訂單需求確實較先前好轉，但由於第 1 季為傳統淡季，認為近期中國需求市況好轉，主要是受季節性因素影響，並非真正的需求回溫。

工具機業先前雜音頻傳，市場對需求何時轉佳的看法多空交雜，近期則對後市大多偏正面看待，但中國需求轉佳是否為市況好轉訊號，或僅因走出產業淡季所帶動的需求回溫，仍待觀察。