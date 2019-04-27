俄羅斯央行維持利率不變 最快可能考慮6月降息

俄羅斯央行週五 (26 日) 將主要利率維持在 7.75%，符合市場預期，但央行表示，考慮到通膨已達頂峰，他們可能會考慮最早在 6 月降息。

俄羅斯央行今年第 3 次按兵不動的決策，符合市場普遍預期，也未引起引起明顯的市場反應，分析師也確認，央行有望在今年晚些時候下調利率。

央行指出，其追蹤的主要指標 3 月份通膨數據，已經越過 5.3% 的高峰，預計此後放緩，來到央行在 2020 年上半年 4% 通膨的目標水準。

有望 6 月降息

央行表示，短期「通膨風險」已經減弱，為降低利率提供空間，有可能在第 2 至第 3 季下調利率。

莫斯科 Alfa Bank 首席經濟學家 Natalia Orlova，央行聲明表示將考慮在 6 月削減關鍵利率，但最終決定應取決於俄羅斯 4 月和 5 月的經濟表現。

Capital Economics 的研究報告稱，它現在預計央行將在 6 月份將關鍵利率降至 7.50%。

然而，央行表示，它看到的風險來自市場的通膨預期，以及外部因素，如地緣政治因素、石油市場和其他央行的貨幣政策。

持續購買黃金

此外，對於過去 1 年來俄羅斯央行買進黃金的決策，央行總裁表示，這麼做只是為了使儲備組合多樣化。

俄羅斯去年超過中國，成為世界第 5 大官方黃金持有國。在 2017 年買進 720 萬盎司黃金後，2018 年再買入 880 萬盎司，而新數據顯示，買盤仍未停止。

專家們推測，此舉是為遭西方制裁的避險，其他人認為，俄羅斯希望減少對美元的依賴，但歐元及英鎊均可能貶值，使他們轉向黃金。

央行總裁 Elvira Nabiullina 週五表示，俄羅斯購買黃金背後的主要原因就是「多元化」，而不是對任何特定貨幣缺乏信任，是估量所有可能的風險，包括經濟和地緣政治風險後的決定。