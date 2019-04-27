蘋果Q2財報即將出爐 投行：今年 iPhone 出貨量反彈令人存疑

投行 Cowen 投資者報告顯示，考量 iPhone 銷售與服務營收疲軟，蘋果下週 (4 月 30 日) 出爐最新財報，將突顯蘋果 iPhone 又一個暗黑故事。

蘋果下週 (4 月 30 日) 將發布 2019 財年第二季財報，Cowen 預計蘋果第二季營收下滑 10%，儘管與年平均降幅 14% 相比實際上有所改善。

該投行預期第二季營收為 579 億美元，每股純益 EPS 為 2.38 美元，第三季預估營收為 521 億美元，每股純益 EPS 為 2.03 美元。

這份投資報告指出，近期蘋果股價優異表現，歸因於圍繞服務業務的樂觀情緒，以及與高通和解，加上 2020 年下半年蘋果可能推出 5G iPhone。然而，要讓這種樂觀情緒持續延伸下去，就需要穩定的 iPhone 需求，並在服務業務保持勢頭。

針對 iPhone 而言，Cowen 預測 iPhone 第二季出貨量為 4100 萬部，手機營收 324 億美元，略高於市場預期，第三季出貨量降至 3400 萬部，手機營收 252 億美元。

Cowen 強調穩定 iPhone 的需求趨勢與服務業務保持勢頭是蘋果後市關鍵。(圖：AFP)

手機品牌分析來看，Cowen 強調：「三星是穩定型競爭對手，華為是高階智慧型手機市場上崛起的力量，蘋果將在一段時間內繼續面臨競爭挑戰。我們認為，考慮到市場的成熟程度，要想實現 iPhone 銷量的持續年增長，任何策略都必須具備差異化和創新功能，及 / 或更適宜的定價策略。」

Cowen 預期第二季服務營收預計為 104 億美元左右，遠低於市場預期 116 億美元。

Cowen 的服務營收保守估計主要是受到 iPhone 需求的影響，包括新興市場消費者需求疲軟可能影響手機使用者的服務消費，而中國暫停遊戲商業化申請提交也存在一定的影響。

Cowen 預計，由於應用商店銷售額季節性增長、中國應用程式審批瓶頸緩解，以及蘋果音樂和授權業務的進一步擴張，服務營收第三季將成長 9%，營收將達 114 億美元。

Cowen 認為 Apple News+ (新聞、雜誌訂閱) 是否可帶來可觀的訂戶數量還有待觀察，期望今年晚些時候蘋果公布 Apple TV+ (串流媒體訂閱) 定價與內容。

Cowen 將蘋果評級為「優於大盤（outperform）」，目標價格為 220 美元。