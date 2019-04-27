美股盤後 —  強勁GDP報告 標普那指再創歷史新高

週五 (26 日) 強勁 GDP 報告、非必需消費品類股漲勢消弭能源與科技股的虧損，激勵標普 500 與那斯達克指數再寫歷史新高。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 81.25 點，或 0.31%，收 26543.33 點。

那斯達克指數上揚 27.72 點，或 0.34%，收 8146.40 點。

標普 500 指數上揚 13.71 點，或 0.47%，收 2939.88 點。

費城半導體指數下跌 12.92 點，或 0.83%，收 1547.40 點。

標普 500 指數中，11 個板塊僅 9 個板塊收漲，醫療保健板塊領漲 (0.96%)，其次為金融 (0.94%) 與非必需消費品板塊 (0.93%)；能源股板塊重挫 (-1.21%)，其次為資訊科技 (-0.35%) 板塊。

標普 500 指數板塊。(圖：finviz)

美國總統川普呼籲 OPEC 提高原油產量以緩解汽油價格，埃克森美孚 (XOM-US) 等石油巨頭財報不佳拖累，促使能源股走低。

英特爾 (INTC-US) 第一季營收零成長，更罕見地下調 2019 全年財測，幅度令市場吃驚，該公司股價週五暴跌 8.99%，創 2016 年以來最大單日跌幅，拖累費城半導體指數下滑。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.72%；美光 (MU-US) 下跌 1.52%；AMD (AMD-US) 上漲 0.80%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.034%；高通 (QCOM-US) 上揚 1.85%。

尖牙股 (FAANG) 方面，受益於亮眼的財報，亞馬遜 (AMZN-US) 領漲，漲幅達 2.54%。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.77%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.80%；臉書 (FB-US) 下跌 0.92%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%。

銀行股方面。高盛 (GS-US) 上揚 0.83%；花旗 (C-US) 上揚 1.13%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.25%。

台股 ADR 漲跌互見，聯電 ADR (UMC-US) 上揚 2.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.82%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.86%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.64%。

企業財報方面，由於最新財報營收與獲利皆不如預期，分析師紛紛下修其股價評級與目標價，特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 5.04%。盤後交易時段，特斯拉與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解，特斯拉執行長馬斯克往後所有推文內容，皆須先徵求律師同意。

特斯拉執行長馬斯克日後所有推文前，皆須先徵求律師同意。(圖：AFP)

得益於北美強勁的卡車和 SUV 銷量，福特汽車 (F-US) 最新財報業績佳，週五該公司股價暴漲 10.92%，創 2009 年以來的最大單日漲幅。

微軟 (MSFT-US) 持續向兆美元大關挺進，週五該公司收 0.57% 至每股 129.89 美元，市值來到 9953.23 億美元。

華爾街分析

週五 (26 日) 美國公布第一季國內生產毛額 (GDP) 達 3.2%，遠優於外界預期，然而，佔美國 GDP 比重近七成的消費放緩，華爾街分析師示警，這可能會拖累第二季 GDP 成長。

E * Trade Financial Corp. 投資策略副總裁 Mike Loewengart 表示：「我們不應該忘記我們在商業周期中的位置，許多行業仍在調整對未來的預期。」

本週美股財報進入高峰期，超過三分之一的標準普爾 500 指數成分股企業報告稱，最新財報盈利增長料基本持平，幾乎近半標準普爾 500 指數公司發布了財報，平均分配好消息和壞消息。

亞馬遜和福特的亮麗財報，激勵標準普爾 500 指數創下歷史新高。

美銀財富管理高級投資組合經理 Eric Wiegand 表示：「投資者對那些財報不佳或財測不佳的企業往往出現相當強烈的反應。」

Cornerstone Capital Group 股票策略師 Michael Geraghty 表示，由於下行風險有限，投資者繼續推助股市走高。

Michael Geraghty 稱：「我認為現在不是對美股進行重大投入的時候，但與此同時並沒有太大的下行風險，我們建議客戶堅持他們的股票部位，如果股票價格從當前水平下降，這可能是一個買入機會。」