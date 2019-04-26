半導體吹冷風台股周線收黑 上市公司市值仍站穩33兆元

半導體巨擘英特爾財測透露寒意，台股隨亞股拉回整理，終場收在 10,952.47

點，失守萬一關卡跌破 5 日線、週線收黑，上市公司總市值雖仍守住 33 兆元關卡，但卻比上週縮水 515 億元。

台股加權股價指數收在 10,952.47 點，較上週下跌 16.03 點、下跌 0.15%，台灣 50 指數在 8,263.69 點，較上週下跌 19.26 點、下跌 0.23%，寶島股價指數收盤 12,541.18 點，較上週下跌 28.95 點、下跌 0.23%。

以產業類別來看，本週以紡織類股指數表現最為強勢，單週漲幅 2.21% 居冠，但電子零組件類指數則相對疲弱，單週跌幅 2.15%，未含金融類指數下跌 28.13 點、跌幅約為 0.30%，未含電子類指數上漲 121.13 點、漲幅約為 0.81%，未含金融電子類指數上漲 101.32 點、漲幅 0.80%。

本週集中交易市場總成交金額為 5,797.83 億元，全體上市股票成交金 5,250.55 億元，股票成交量週轉率 1.54%，各產業上市股票成交金額前三名為：半導體類 1,351.26 億元、占全體上市股票交易金額 25.74%，電子零組件類 961.87 億元、占全體上市股票交易金額 18.32%，光電類 703.42 億元、占全體上市股票交易金額 13.40%。

成交量週轉率前三名產業為：電子零組件類 6.16%、光電類 3.86%、半導體類 3.35%。

證交所統計，今年以來共 72 個交易日，集中市場總成交金額為 8.26 兆元，市場日平均成交金額為 1,147.54 億元，股票成交量週轉率為 21.33%，股票日平

均成交量週轉率為 0.30%。