〈光寶科法說〉Q1毛利率好轉 純益年增逾4成 EPS 0.63元 Q2估將季增

光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說，並公布第 1 季稅後純益 14.65 億元，季減 42%、年增 41%，每股純益 0.63 元，光寶科表示，第 1 季通常為營運谷底，第 2 季工作天數回復正常，加上各產品線持穩成長，營運估將季增。

光寶科第 1 季營收 411.7 億元，季減 18%、年減 15%，毛利率 13.1%，季減 0.3 個百分點、年增 2 個百分點、營益率 2.8%，季減 0.9 個百分點、年增 1.2 個百分點，稅後純益 14.65 億元，季減 42%、年增 41%，每股純益 0.63 元。

光寶科第 1 季受到淡季影響，光電市場終端需求不如預期、SSD 記憶體持續跌價，加上去年陸續處分部分事業，導致營收衰退。

不過獲利方面，因為處分掉不賺錢的事業，加上原物料被動元件、記憶體缺貨或漲價情形不復見，光寶科第 1 季毛利率較去年同期大幅好轉，也推升純益大增逾 4 成。

光寶科表示，第 1 季 LED 車用照明出貨順暢，單季營收年增逾 3 成，資訊產品也在雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統，以及相關周邊出貨持續成長下，整體部門單季年增 5%。

以光寶科第 1 季各事業營收占比來看，光電部門佔 16%、資訊產品部門佔整體營收 65%、儲存裝置本季佔總營收 14%。

展望第 2 季，光寶科看好，在雲端運算、LED 元件與戶外照明、AI 智慧家居等相關產品與市場需求持續增溫下，整體營運表現預計較前季持續提升。