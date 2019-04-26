台股周線收黑三大法人同步賣超 外資終止台積電連10買

台股今 (26) 日量縮價跌週線收黑，跌破萬一關卡，收在 10952.47 點，成交量僅 1135.42 億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超 77.48 億元，半導體龍頭受英特爾下修財測拖累台積電，外資終止連 10 買，賣超 9696 張。

三大法人中，外資賣超 64.16 億元、自營商賣超 6.73 億元、投信賣超 6.59 億元，合計賣超台股共 77.48 億元。

觀察外資買超前五名，除了聯電買超 42810 張居冠，其他三檔皆為金融股，分別為台新金 (9630 張)、台企銀 (9157 張)、玉山金 (8277 張)，鴻海也獲外資買超 6855 張；賣超前五大分別為：友達 (31789 張)、元大滬深 300 正 2(21313 張)、欣興 (15971 張)、國喬 (12239 張)、中石化 (9963 張)。

自營商買超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(15785 張)、富邦 VIX(11311 張)、國泰中國 A50(4680 張)、富邦上証 (1752 張)、元大 S&P 原油正 2(1133 張)；賣超前五大為：元大滬深 300 正 2(3868 張)、國泰美國道瓊反 1(2745 張)、元大 S&P 石油反 1(2414 張)、旺宏 (2094 張)、台郡 (2005 張)。

投信買超前五大分別為：兆豐金 (600 張)、東陽 (336 張)、奇鋐 (304 張)、晶電 (244 張)、南亞 (229 張)；前五大賣超分別為：耀華 (2313 張)、欣興 (1894 張)、智邦 (1321 張)、南電 (876 張)、台肥 (804 張)。