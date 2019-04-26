金融科技創新園區9家廠商加入 企業實驗室首波六大主題公布

金融科技創新園區 FinTechSpace 為打造金融科技跨域的共創生態，目前共有 9 家金融機構與科技廠商加入「金融共創」的行列，設立創新實證或創新人才發展的主題實驗室，首波六大主題今天出爐。

金管會為推動國內金融科技發展，指示金融總會設立國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間 -「金融科技創新園區 FinTechSpace」，並委託資策會負責維運，營運至今已逾半年，已舉辦監理門診、法規健檢、資安健檢、財會輔導、新創講座、國際媒合、產業工坊、研討會等近 200 場活動。

企業實驗室首波六大主題分別為：華南銀行 -「開放帳戶」實驗室、中國信託 -「跨域資料整合、打擊金融犯罪」實驗室、上海商銀 -「校園創新」實驗室、遠東商銀 -「個人社群銀行 (Bankee)」實驗室、台灣微軟 -「AB Lab (Ai+Blockchain)」與永豐銀行 -「Partner APIs」實驗室，各機構針對企業主軸進行創新議題實證與發展，預計將於年底進行成果發表。

金融科技創新園區 5 月將新增 9 家新創團隊進駐，包含普匯金融、睿元國際、雲飛傳媒、雲想科技、博歐科技、塞特科技、全城地產、Formosa Financial 及 Caulis，領域涵括借貸、資訊整合平台、支付、身分認證、資訊安全、智能理財與區塊鏈等，除享有實體空間資源外，將藉由一站式的輔導接軌市場，協助新創於初期發展階段奠定堅實的基礎，逐步朝市場落地發展。

目前金融科技創新園區已經共有 77 家進駐單位，包含來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港及瑞士等國際團隊。