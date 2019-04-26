台股盤後－台積電領跌大盤量縮震盪 跌破萬一週線收黑

半導體巨擘英特爾下修財測，台股打噴嚏，今 (26) 日在台積電領跌下開低走低，呈現量縮價跌格局，盤中更一度重挫逾百點，但尾盤在買盤拉抬下，跌幅收斂至 87.39 點，11000 點關卡宣告失守，收在 10952.47 點，週線收黑，成交量萎縮至 1135 億元。

美股四大指數僅那斯達克指數走揚，其餘他三大指數同步翻黑，拖累亞股今日欲振乏力，日、韓股市與陸股上證指數全部走跌，重量級權值股台積電與大立光今天連袂下跌，台積電跌 2.8%、大立光也有 1% 以上跌幅，鴻海股價雖逆勢走揚，但漲幅有限，呈平盤震盪整理。

今天盤面亮點主要集中在食品、橡膠、塑膠、觀光與金融，半導體、光電等族群則顯得疲乏無力，其中半導體族群因全球市場龍頭英特爾財測展望下修，拖垮半導體表現，跌幅超過 2% 以上，拖累大盤表現。

半導體族群中相關類股一片慘綠，光罩、世芯 - KY、迅杰重挫逾 4% 以上、旺宏、揚智跌幅超過 3% 以上，順德、華邦電、矽統、強茂等也有 2% 以上的跌幅。

光電族群中，光磊與勝華跌勢較重，分別有 7%、6% 以上的跌幅，亞光重挫 4% 以上，正達下跌 3%，另外包括友達、晶電、華晶科、奇偶也有 2% 以上的跌幅。

光學族群龍頭大立光下跌 1.37%，拖累光學族群走勢，包括玉晶光、揚明光與今國光今天全數走跌，其中又以玉晶光大跌 5% 跌勢慘重，股價收在 388.5 元跌破 5 日均線。

法人表示，目前外資雖仍持續買超台股，但資金行情力道明顯減弱，台股在量能萎縮情況下，持續攻高難度不小，以目前情勢研判，在量能未能明顯放大前，指數恐怕在 11000 點上下震盪，加上族群類股輪動快速，操作難度勢將增加。