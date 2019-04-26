【華冠投顧】國巨，彈升力道將持續！

今日市場焦點置於，台北時間今晚將公佈的數據，美國第一季度 GDP 與 PCE 物價指數，續關注。美國第一季度 GDP 預期值為 2.3%，略優於前值 2.2%；而第一季度 PCE 預期值 1.4%，低於前值的 1.8%。

最新一輪中美貿易談判，於 04/30 日將在北京召開；接著，05/08 繼續在華盛頓再度進行另一輪談判；靜觀其後續演變。

消息指出，中美雙方將在五月底之前達成協議，而最終簽署協議的時間，可能選在川普五月底訪日或是六月份前往日本大阪參加 G20 高峰會之時。

過去三個多月以來的美、台股，已先後來到 2018 年十月初的起跌區，近日已見感受到上檔的賣壓，預期後續於高檔出現震盪在所難免。

06 道瓊，短期續觀測下方 26375-26296 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下續下行之力道將有增強之可能。

而加權指數，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10842-10756 初步支撐區間之力道如何？

我們持續關注的 2327 國巨，前日發布第一季財報，EPS 僅 6.11 元，且表示仍保守看待第二季的營運。但股價在低位區出現此『保守』聲音，大家可逆向思考一下，這是否是個刻意壓抑股價的動作？

目前國巨，於低檔蓄勢待發型態未遭破壞，後續仍看長多，見下圖之推演。

◆近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看長多！

下圖為今日早盤上傳之國巨短期軌跡推演。

下圖為國巨至今日收盤之呈現。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師

