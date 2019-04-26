台股盤中─隨國際盤走弱 開盤摜破「萬一」關卡 大跌百點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年4月26號10點28分

受到美股轉弱的影響，亞股今 (26) 日普遍見到賣壓，台股加權指數以下跌 53.33 點開出、並直接摜破「萬一」關卡後，隨後大跌百點，最低來到 10932.95 點，預估成交值逾 1100 億元，其中，多數大型權值股均走弱是主要壓力來源，不過，法人認為，盤中跌點未持續擴大，行情回檔不是壞事，必須先消化一波賣壓才有利接下來行情續攻。

穩懋公布第一季每股純益 (EPS)0.41 元，獲利季減 77%、年減 79%，衝擊今日股價跌幅超過 6%，衝擊相關族群，全新跌逾 3.5%，宏捷科跌逾 2.5%，聯亞、環宇 - KY 跌 2% 上下。

不過，穩懋表示，第一季獲利狀況符合公司預期，預料本季起將快速回溫，主要是因原先認為 5G 今年是初期階段，但近期已看到許多 5G 基礎建設快速布建，對後市展望充滿樂觀，因此，雖股價開低，仍可見到買盤進場逢低承接。

而日前吸引主力進場布局的網路接取設備相關業者，也明顯見到獲利了結賣壓，合勤控、凱碩和榮群均跌逾 4%。

被動元件族群同樣見到相對大的壓力，華新科跌逾 2%，禾伸堂、蜜望實和國巨均跌 1%。

從權值股來看，以友達、台積電和研華跌逾 2.5% 較多，台新金、台達電、可成、廣達、大立光和華碩等跌逾 1%；聯發科、台塑化、日月光投控、中租 - KY、和泰車、群創、台灣高鐵，以及多家大型金控如華南金、合庫金、中信金和第一金等均遭壓在盤下，使大盤有壓。

不過，部分權值股穩在盤上，包括玉山金、台化、正新、台灣大、永豐金、兆豐金，以及鴻海、南亞科等，持續維繫多頭人氣。

元大投顧表示，過去幾個交易日來，常常可看到加權指數在最後一盤有大單拉升的狀況，主要是外資持續買進特定權值股，5 月底川習會前，指數可望維持高檔震盪的態勢。

不過，元大投顧也提醒，隨著指數位階已高，建議投資人在操作上應時時檢視投資組合是否有轉弱個股，特別是出現高檔套牢量或 10 日均線下彎的個股。

從技術面來看，加權指數在 4 月 18 日衝上 11077 點後遇壓至今，指數在 11000 點關卡附近多空強烈拉鋸，目前指數和 10 日、月線的乖離正逐步收斂，短線盤整格局不變。