台股盤前－外資摩台結算前 連續一買一賣 先以力守萬一為主

台股近日黏住「萬一」，連日狹幅整理，昨 (25) 日外資又在期現貨同步偏多操作，終場指數小漲 12 點，收在 11039 點作收，外資近期連續一買一賣，加上美股今晨跌多漲少，費半指數又大跌超過 1%，且摩台期下周一結算在即，預期今日台股將先以力守「萬一」的行情為主。不過要留意美元指數飆高，外資回流美國機率升高。

外資近 4 日出現連續一買一賣，22 日賣超 9.46 億元、23 日買超 34.2 億元，前天又轉為賣超 12.4 億元，昨天再回頭買超 7.58 億元，台指期淨多單昨天也轉為加碼 4735 口至 6 萬口，顯示外資心態上雖仍偏多但逐步保守。

今天觀盤重點，友達第 1 季歸屬母公司淨損 36.9 億元，每股純損 0.38 元，單季轉虧。董事長彭双浪表示，過去 6 年是面板產業最長多頭，但接下來也需面臨更長整理期，展望第 2 季營運，客戶需求逐漸回溫，開始為下半年的旺季銷售做準備。友達今天股價表現備受矚目，而其所釋出的面板產業現況，是否也牽動群創股價，整體來說，面板雙虎表現值得留意。

瑞儀則因跨入車載面板，花了二年多時間布局已有初步成果，首季稅後純益 14.27 億元，年增 882.6%，每股稅後純益 3.07 元，改寫往年首季為年度營運谷底的態勢，表現亮眼。展望本季車載面板出貨可望達 45 萬片，較首季的 22.2 萬片、增加 102.7%。

國喬看好丙烷脫氫裝置（PDH）的未來前景，將首度揮軍丙烯系列的石化品市場，昨日公告大手筆投資人民幣 25.32 億元（約新台幣 116 億元），擬在大陸泉州打造新廠，專攻 PDH 及 PP（聚丙烯）的生產銷售及製造，目標 2023 年試車投產。

整體來說，台股進入「萬一」後陷入高檔盤旋，主要是融券持續衝高至 70.9 萬張，隨著融券增加，潛在回補買盤擴大，使得大盤瞬間拉回的壓力縮小，不過要留意的是，美元指數衝高，恐促使國際資金從新興市場回流美國，建議短線不宜貿然追價台股。