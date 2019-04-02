北上資金說明外資動向？分析師：主導者可能是散戶

根據數據顯示，3 月份港股市場月成交金額達 2.29 兆港元，約人民幣 1.96 兆元。而 3 月份利用滬港、深港通北上的資金創下歷史新高，達人民幣 1.15 兆元，相當於六成的港股成交金額。

從淨流入情況來看，3 月份淨流入額 (買進 - 賣出) 從 2 月份的人民幣 600 多億元大減至人民幣 43.56 億元，若單從成交金額來看，3 月份成交額從 2 月份的人民幣 6021 億飆升至人民幣 1.15 兆元。

圖: wind，陸股通每周流入情況

業內人士指出，淨流入額驟降 (意味買進與賣出金額差距縮小) 與成交額大增這一現象，顯示資金的周轉快，這與外資穩健的投資風格不符，與中國股市投資風格類似。

因為外資在 A 股的動向受到市場極大關注，很多觀察 A 股資金動向的人士會把滬深港通看做外資進出中國的參考指標之一。但事實上有些北上資金並非真正來自外資，而是中國投資人借道香港再流入中國股市，並透過類似兩融的信用保證金融資方式增加槓桿。

因為在香港進行類似中國兩融的信用交易業務幾乎沒有門檻，不像 A 股須要有資產人民幣 50 萬以上才可以開設信用帳戶。此外，資金成本便宜也是特色之一，再加上地利之便，為中國散戶在操作上帶來極高的便利性。

此外，從券商年報中也可看出端倪，以交銀國際為例，2018 年保證金融資利息收入比 2017 年成長 25.1%；而中金公司在年報中也指出，中金公司兩融利息收入年增 14%，主要是因為境外客戶融資需求增加，促使日均融資規模上升。

