谷歌發表Stadia串流遊戲平台 任天堂、索尼股價應聲跌

受到谷歌 (GOOGL-US) 發表全新串流遊戲平台「Stadia」的影響，任天堂 (7974-JP) 及索尼 (6758-JP) 的股價，在今天 (20 日) 東京股市開盤不久後，跌幅均超過 3%。這兩家生產家用遊戲主機的日本大廠，霸主地位受到威脅。而獲得谷歌採用其 GPU 的 AMD(AMD-US)，則是大漲 11.8% 股價來到 26 美元。

(圖：Investing.com)

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谷歌於美國時間 19 日時，在 2019 GDC 遊戲開發者大會上發表了全新的串流遊戲平台「Stadia」。玩家使用這個串流平台玩遊戲時，不需購買昂貴的遊戲主機或電競電腦，只要透過谷歌所提供的雲端服務即可進行遊玩。谷歌表示，這是「適合所有玩家的遊戲平台」。

谷歌「Stadia」在 2019 年，將於美國、加拿大、英國，以及歐洲市場展開。只要使用谷歌的瀏覽器「Chrome」，即可在 PC、平板電腦、智慧型手機，以及連接 Chromecast 的電視機等各式裝置上遊玩。

例如在觀看 YouTube Live 時，如果「Crowd Play」選項是有效的，玩家只要選擇該選項，不須下載或安裝，只要數秒鐘即可開始進行遊戲。

Stadia 控制器 (圖：AFP)

此外，如果使用平台專屬的「Stadia 控制器」，只要按下上頭的「Google Assist」按鈕，不須上網搜尋即可取得遊戲攻略的相關資訊。也可輕鬆將遊戲的進行過程上傳到社群媒體上。

谷歌將資訊中心化為遊戲平台，其 GPU 運算性能達到 10.7Tflops，遠超過 PS4 Pro 的 4.2Tflops，還有 Xbox One X 的 6.0Tflops。在畫質表現上，「Stadia」在未來將達到 8K/120fps，超越「Project Stream」的 1080p/60fps。