美元漲勢不斷 全球經濟擔憂情緒同步升溫？

美元指數在週三 (24 日) 突破 98，創下近 2 年新高，今年累計漲幅逾 2%。然而看看其他經濟體最近的表現，市場人士分析，這不禁讓人擔心美元風光表現的背後，可能隱含的是全球經濟表現不佳的結果。

美國近日經濟數據表現優異，3 月新屋銷售量、零售銷售和出口數據上升，以及申請失業補助金人數下降等利好因素，降低了市場對美國經濟放緩的擔憂情緒，推升美元指數至 2 年新高。

然而，從反面來看，除了上述利多因素外，美元指數優異表現背後可能也和其他經濟體如澳洲、德國以及加拿大近期表現有關。

澳洲

根據澳洲統計局週三 (24 日) 發布的通膨報告顯示，本季澳洲消費者物價指數 (CPI) 持平，增幅 1.3%，不及市場預期的 1.5%，顯示通膨漸趨放緩，提升了市場對於澳洲央行 5 月降息的預期。

澳洲通膨年增率 (近三年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

澳洲央行將通膨目標訂於 2%-3%，然而關鍵的核心通膨指標已 3 年未達目標。面對此情況，澳洲央行行長 Philip Lowe 選擇接受低通膨一段時間，將基準現金利率維持在 1.5% 水準，以此減低寬鬆政策為負債家庭帶來更沉重債務的可能。

德國

作為歐洲最大經濟體的德國，近來景氣並未如市場預期改善。Ifo 德國企業信心指數從 99.7 意外下滑至 99.2，且低於市場預期的 99.9，成為拉低歐元走勢原因之一，歐元兌美元下滑至 1.1151，創下 2017 年 6 月來新低。

歐元兌美元日線走勢圖 (今年以來表現)

加拿大

加拿大央行週三 (24 日) 公布最新利率政策，決議維持利率 1.75% 不變，同時大幅下修今年經濟預期 0.5% 至 1.2%。受此影響，加幣兌美元跌至 4 個月低點，投資人對加拿大今年降息預期升高。

這些情況一再顯示出美元的避險特性，Leuthold Group 投資策略師 Jim Paulsen 指出，美元在某種程度上反映出恐慌情緒，成為投資人遭遇風險時的避風港。

近期樂觀數據支撐著美元表現，隨著美國第 1 季 GDP 數據即將於本週五公布，摩根大通、高盛以及荷蘭國際銀行等機構皆同步調升美國第 1 季 GDP 預估。