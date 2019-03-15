金融危機徘徊不去 雅典街頭依舊充斥恐懼與擔憂

希臘金融危機，至今仍創傷著這個地中海國家人們的希望與夢想。

過去十年，希臘大多時間均處於經濟動盪之中。多年的金融亂象，加上顧客至上的政治文化，讓許多商品與服務只用於換取政治的支持，造成了長期的經濟衰退。

一位 23 歲的大學生 Stavros Dimopoulos 在雅典告訴 CNBC 說：「我認為危機仍然存在。而且不只是金融危機，還是我們的價值危機，到現在並未獲得改善。這段期間，希臘依舊飽受壓力。」

希臘的各任政府借款透支，債台高築，2010 年，投資人已不願再提供希臘政府融資。結果，當時的總理巴本德里歐 (George Papandreou) 見無路可走，只得尋求紓困，他甚至沒有事先與其他歐洲領袖商議是否有此需要。

其後數年，希臘與歐洲夥伴國家進行了各種的協商，政治人物日以繼夜找尋解決方式，避免希臘退出歐盟。拯救雅典對歐元區的生存至為重要，還可避免全球股市重挫。

第一波紓困計畫於 2010 年推出，其後更二度加碼。亦即由 2010 年直到 2018 年 8 月，希臘一直依賴國際貸款支撑其經濟，合計度過了八年的政治與社會動盪期間。

自去年 8 月以來，希臘政府藉著提供中低階層額外資金，希望展現撙節措施已經結束。但尋常希臘百姓却告訴 CNBC 說，他們的生活並沒有太大的不同。

Dimopoulos 說：「我們喜歡我們的城市，我們的天氣，但我們却感到擔憂與恐懼，因為一切的情況並不好。」