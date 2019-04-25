〈美封殺伊朗出口〉供給趨緊疑慮增 油價漲破75美元

根據《彭博社》報導，美國對伊朗原油出口，實施徹底制裁，恐使油市供給面更加吃緊，今 (25) 日國際油價走揚，布蘭特原油漲破每桶 75 美元。

台北時間週四晚間 7 點 58 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.84%，至每桶 75.20 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.35%，至每桶 66.12 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

\ 白宮日前宣布，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。受上述消息影響，油價漲至 2019 年以來新高。

對於油市供給面可能更加吃緊一事，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，沒必要立刻採取行動，沙國不會改變 5 月的原油產量。

Khalid al-Falih 指出，沙國已完成了 5 月原油產量規劃，因此該月的產量變化，不會太大。

至於 6 月的原油產量，Khalid al-Falih 稱，市場需求會有所成長，但沙國不會率先增產，因為當前市場供給，仍屬充足，庫存也持續增加。

石油經紀商 PVM 分析師 Tamas Varga 認為，假設伊朗原油出口量，真的因美國制裁而「歸零」，油市平均每日將減少約 100 萬桶的供給，若沙烏地阿拉伯不急於增產，油市供給趨緊的現象，將變得更加明顯。