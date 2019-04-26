能源盤後—市場擔心產油國過度補償 期油自半年高點摔落

週四 (25 日) 交易，WTI 原油收低、Brent 原油價格吐回稍早漲幅，轉而走跌，為 5 個交易日來首次收低，2 大基準石油期貨價格均自上週觸及的 6 個月高點下降。

交易員持續考慮，主要產油國會不會增產以對應美國制裁伊朗產生的石油缺口。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「經過能源市場一個相當緩慢且蕭條的交易日後，終盤前最後半小時波動性飆高，但這趨勢沒有一個明顯的催化劑。」

「這價格走勢符合大型基金進行獲利了結的說法，現在獲利了結很有道理，因為 EIA 週三的報告顯示了一個值得注意的小地方，基本趨勢有轉向悲觀的態勢，即 WTI 原油供應量達 18 個月高點，這可解釋為何 WTI 原油價格到收盤時表現不佳。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 68 美分或 1%，收每桶 65.21 美元。該契約週三收低 0.6%。WTI 週二收盤觸及 66.30 美元，為最前月契約自去年 10 月 29 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.3%，收每桶 74.35 美元，盤中高點達 75.60 美元。

外媒報導，波蘭和德國以污染為由，暫停自 Druzhba 油管 (全球最長油管) 進口俄羅斯原油，這個消息刺激稍早 Brent 原油價格上揚。報導稱，該管道產能為 100 萬桶 / 日，而根據交易來源和路透社的計算，其中 70 萬桶將遭暫停。

S&P Global Platts 週四表示，一位俄羅斯官員預期，受污染的原油通過油管的爭議將在週一之前解決。

Richey 表示，「從更廣泛的基本觀點來看，市場趨向認為，美官方欲將伊朗石油出口量降至 0，但這不是簡單的工作，當然也不會一夕之間就發生，但沙國和其他海外主要生產商已經開始提高產量，以消弭伊朗受制裁後應會出現的缺口。市場擔心過度補償會導致另一波全球供應過剩，而這種想法正成為市場阻力。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.132 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格幾乎持平，收每加侖 2.098 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.2 美元或 2.1%，收每百萬 Btu 2.514 美元。

EIA 週四報告，上週 (4 月 19 日止) 國內天然氣供應量增加 920 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，受訪分析師先前估計上週天然氣供應量增加 900 億立方英呎。