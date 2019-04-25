〈友達法說〉淡季加面板價格影響 首季盈轉虧每股虧0.38元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說，公布第 1 季財報及本季營運展望。稅後虧損 36.88 億元，每股虧損 0.38 元，是 2016 年第 2 季以來，稅後再度盈轉虧。

友達第 1 季營收 667.05 億元，季減 13.5%、年減 10.4%。毛利率 0.4%，季減 4.9 個百分點、年減 10.5 個百分點；營益率 - 7.6%，延續上季本業虧損窘境，也不如去年同期 4 % 表現，業外收益 1.98 億元，少於上季 11 億元，也低於去年同期 11.9 億元，稅後虧損 36.88 億元，營運由盈轉虧，每股虧損 0.38 元。

友達 2019 年第 1 季大尺寸面板出貨量約 2587 萬片，季減 9.1%；中小尺寸面板出貨量約 2496 萬片，季減 22.4%，友達指出，主要是受 CPU 缺貨及手機出貨趨緩影響。銷售占比的部分，Mobile PC 占 24%、TV 占 39%、Monitor 占 17%、其他 20%。

友達表示，受到傳統淡季、市場、缺料影響，加上面板價格處於低檔，導致第 1 季營運表現不盡理想。目前庫存天數達 37 天，淨負債比 12.6%，雖較上季增加，但整體財務結構仍維持在健康狀態。

展望本季，預期客戶需求逐漸回溫，友達將開始為下半年旺季銷售做準備。