中信金推暑期實習計畫養人才 首次提供上海實習機會

中信金控 (2891-TW) 今(24)日宣布，推出 2019 年「Rising Star 暑期實習計畫」，提供青年學子提早進入職場學習金融實務的機會，還有機會前往中國信託金控海外據點，希望藉此發掘出更多有潛力、具備創新思維、多元跨界的金融業「明日之星」，且今年最大特色還將首次提供上海實習機會。

中信金「暑期實習計畫」擁有豐富紮實的訓練資源，在兩個月暑期實習期間，實習生將參與公司實務運作、學習專業知識，亦可親身體驗中國信託特有的公益文化及活動。

中信金表示，除了優於市場行情的實習薪資，實習生還能享受像是比照正職員工的免費午餐、健身房、圖書館、交誼廳、休閒中心等設施，公司也特別安排金融與職涯相關講座，強化實習生的職場軟實力。

暑期實習結束後，實習生有機會進一步獲得學期間實習，持續參與各項公司活動，過程中表現優異者更能預先取得隔年度儲備幹部（Management Associate，MA）錄取資格。

中信金表示，今年暑期實習計畫的國際金融組，將首次提供上海實習機會，鼓勵青年學子跨出臺灣、勇於接受挑戰，成為具備國際視野的金融人才。凡成功錄取的實習生將獲得中信金控補助來回機票與實習間住宿，於上海據點輪調前、中、後臺，並參加城市之旅深入認識當地文化，如表現良好，畢業後更有機會直接留任上海工作。

「Rising Star 暑期實習計畫」共有法人金融、國際金融、個人金融、資本市場、風險管理、數據科技、保險、投資等組別，招募對象為 2020 年 6 月畢業的大學、碩士生，或已考上研究所的準碩士生報名申請，名額有限，擇優錄取。