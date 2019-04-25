首批10檔ETN 4/30掛牌 一張表一次掌握

今 (2019) 年堪稱 ETN(指數投資證券) 元年，金管會今 (25) 日宣布，共有 9 家證券商申報發行 10 檔 ETN，將同步於 4 月 30 日上市櫃掛牌交易。金管會表示，ETN 業務的開放，可提供投資人多元的金融商品選擇，並有助於擴大證券商業務範圍，及培育金融人才，促進我國證券市場的活絡發展。

所謂 ETN，架構類似遠期契約概念，是一種未來支付的承諾，ETN 是以發行證券商的信用為擔保，發行不限資金用途的 ETN 商品，商品到期時，券商給付給投資人的報酬，需以商品發行當時宣告追蹤的 ETF 表現為報酬，ETN 是在證券交易市場交易，且投資人申購、賣回均以現金支付的有價證券。

金管會官員解釋，舉例來說，券商發行 5 年期追蹤台灣 50 的 ETN 商品，募集到新台幣 50 億元，但這 50 億元不限資金用途，也就是說，不一定要用來投資台灣 50 成分股或台灣 50，券商可把 50 億元作為其他用途使用，但是，當 5 年到期後，券商要給付給投資人的報酬，卻必須是這 5 年期間台灣 50 的表現報酬。

截至 4 月 22 日止，已有富邦證券、元富證券、群益金鼎證券、統一證券、永豐金證券、兆豐證券、凱基證券、華南永昌證券及元大證券，共計 9 家證券商申報發行 10 檔 ETN，經金管會同意申報生效，並將於 4 月 30 日同步上市櫃掛牌交易。

不過，金管會提醒，ETN 是具有到期日的有價證券，追蹤標的指數表現，屬結合債券與 ETF 特色的指數型證券，主要風險為發行證券商的信用風險，提醒投資人於買賣這些 ETN 前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該 ETN 的特性、投資人應負擔的成本費用及相關投資風險等各項資訊。