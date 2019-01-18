5G發展前景受惠 Xilinx、博通獲買入評級

近期受股市及蘋果 (AAPL-US) 業績預測不佳的影響，晶片商都在苦苦掙扎著。但現場可程式化邏輯閘陣列 FPGA 製造商 Xilinx (XLNX-US) 的股票卻表現強勁。週四 (17 日) 它也收到了幾位分析師的正面評價。

瑞穗證券 Mizuho Securities 分析師 Vijay Rakesh 將 Xilinx 評級從「中性」上調至「買入」。他也將目標價從 77 上調至 100 美元。

週四股市交易中，Xilinx 股價上漲 1.93% 來到 92.24 美元。它的交易價格還是低於 12 月 3 日創下的歷史高點 95.18。

Xilinx 股價趨勢圖

總部位於美國加州聖何塞的 Xilinx 因雲端計算數據中心的發展，及適用於人工智慧和 5G 無線網絡的產品，未來相當被看好。因為接觸了多年的 5G 升級週期，Rakesh 給予 Xilinx 高評價，同時也因 5G 的未來性，給予了博通 Broadcom (AVGO-US) 一個「買入」評級。

整體晶片行業近期面臨全球宏觀經濟放緩的逆風。Rakesh 指出，智能手機、汽車、和工業機器市場特別受影響。

他說道，「2018 年下半年和 2019 年至 2020 年資本支出的一個正面領域是 5G」，尤其是在中國和美國。他認為這種趨勢將持續 2 到 3 年。Rakesh 表示，主要受益者是博通、恩智浦半導體 (NXPI-US) 和 Xilinx。

Xilinx 新產品 EdgeBoard 也將為百度 (BIDU-US) 提供其 AI 硬體。Rakesh 表示，它的客戶包括亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)。

同樣於周四，巴克萊 Barclays 和 Cowen 分析師也都重申了他們對 Xilinx 股票的正面看法。