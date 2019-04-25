鴻碩每股配發股利5元 殖利率逾8% 股價勁揚

鴻碩 (3092) 經董事會通過，擬每股配息 4.5 元、配股 0.5 元，共計派利 5 元，以今日平盤價 51.9 元計算，現金殖利率達 8.67%，在高殖利率題材加持下，也激勵鴻碩今日股價走揚，盤中最高來到 55.40 元，漲幅近 7%，總量逾 3000 張。鴻碩去年獲利 3.94 億元，年增 17.8%，毛利率 26.14%，營益率 16.26%，EPS 5.54 元。第一季營收表現則淡季不淡，單季營收達 7.24 億元，年增 6.13%。



鴻碩近年持續佈局新業務，法人預估，今年在日系遊戲機的出貨比重將持續提升，由於該產品毛利率較高，也將推升今年的毛利率及獲利表現，成為今年重要的成長動能；而在車用產品部分，目前訊號傳輸線主要出貨給面板模組廠組裝，終端客戶則多為美、歐品牌大廠，由於車用產品週期較長，預期對於未來長期業績動能將持續挹注。