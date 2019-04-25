小金雞大成長 S&T收購瑞士Amanox全數股權 樺漢樂透

IPC 大廠樺漢 (6414) 旗下的德國上市公司 S&T 斥資瑞郎 1180 萬元、約台幣 3.57 億元，收購瑞士企業雲解決方案供應商 Amanox Solutions，由原 51% 持股增加到 100%，累計持有該公司的金額也達到 5.13 億元台幣，股數為 10.5 萬股。公告指出，進行此項收購主要原因是 Amanox Solutions 的業績快速成長，增加投資比例將有助於公司營收獲利的成長。根據樺漢財報顯示，Amanox Solutions 在 2017 年的獲利換算台幣僅逾 900 萬元，去年暴增到 1.39 億元，S&T 認列了 0.71 億元的持股收益。



因此，這次 S&T 收購 Amanox Solutions 剩餘的 49% 股權，所用資金也較先前的增加逾 2 倍。



據了解，Amanox Solutions 近年陸續通過美國超融合基礎架構平台業者 Nutanix(路坦力)以及亞馬遜 (Amazon) 旗下 AWS 雲服務的認證，針對企業客戶在雲端計算、存儲以及網路安全等方面的需求提供整體解決方案，去年開始業績大成長，堪稱集團旗下小金雞。