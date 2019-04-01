〈樺漢法說〉Q1將優於去年 Q2季增7-9% 全年業績年增15-20%

樺漢 (6414-TW) 今日召開線上法說，展望今年，董事長朱復銓指出，除了第 1 季會優於去年，第 2 季也將季增 7-9%、全年營收估將年增 15-20%，且加上成本持續優化，毛利率、營益率表現也會更好。

朱復銓表示，今年動能將來自物聯網、運輸、工業、博奕等四領域，加上中國、美國市場今年看來會保持去年的成長動能，預計全年可達到營收 15-20% 的目標。

朱復銓進一步指出，透過內部集中採購、生產線整合，將有助生產成本降低，毛利率將顯著成長，加上預估今年在銷售等營業費用方面，可望降低約 1%，營益率也將優於去年。

朱復銓強調，今年三大業務品牌、系統整合、代工展望來看，S&T Kontron 在歐洲擁有高市佔率，未來歐美市場將持續推動軟硬整合服務，亞洲市場則鎖定航太以及高端市場，並藉由樺漢本身優勢拓大市占率。

系統整合方面，將導入大數據及人工智慧技術以期在智能製造及智慧城市之應用，在智能製造部分，除協助客戶建置智能基礎工程，在產製過程中減少錯誤及預防當機，在智慧城市方面，將主攻智慧消防、智慧醫療等領域應用。

至於代工業務，朱復銓表示，工業互聯網、智慧醫療及智能教育推升需求成長，且 5G 發展也將帶動 SD-WAN 需求成長，均成為推升今年營收的主要動能。

另外，樺漢表示，在 3 月及 5 月分別有 ECB 及 CB2 債券持有人可提前行使 put，其中 ECB 部分，債券持有人共計行使 1.549 億美元，提前行使比率為 77.5%。

而依據國際會計準則規定，必須將今年到 2022 年，未來 3 年未到期之費用於提前行使日一次性認列費用，因此樺漢預估，第 1 季將認列業外支出約 1.65 億元，CB2 部分，若以提前行使比率 60-100% 估計，於 5 月一次性認列業外費用估計約 3500 -5900 萬元。

不過公司表示，今年 2 月發行 60 億元 CB3 可望每年可節省利息費用約 1 億元，可將降低 ECB 及 CB2 債券持有人提前贖回，認列費用的影響。