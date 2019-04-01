〈樺漢法說〉去年純益11億元 EPS 14.25元同創新高

樺漢 (6414-TW) 今 (1) 日召開線上法說並公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 3.12 億元，季減 6.7%、年減 3.3%，每股純益 4.07 元；去年稅後純益 11.08 億元，年增 2.3%，，每股純益 14.45 元，創歷史新高，公司日前也公告每股擬配息 7 元。

樺漢去年第 4 季營收 234.83 億元，季增 17.5%、年增 55.2%；毛利率 20.2%、季減 0.7 個百分點、年增 1.8 個百分點；營益率 4.5%、季減 0.1 個百分點、年減 0.1 個百分點；稅後純益 3.12 億元，季減 6.7%、年減 3.3%，每股純益 4.07 元。

樺漢去年營收 689.62 億元，年增 97.6%、毛利率 22.13%，年減 0.01 個百分點、營益率 4.26%，年減 0.73 個百分點、稅後純益 11.08 億元，年增 2.3%，每股純益 14.45 元。

財務長暨發言人吳友梅表示，去年第 4 季毛利率下滑，主要是因為帆宣產品組合改變，及沅聖產品價格遇到壓力。

在營益率方面，樺漢受華映重整影響，導致營益率季、年均減，吳友梅表示，若扣除該項非經常性的影響，營益率應有 4.8% 的水準。

不過，樺漢去年營收、純益、每股純益均來到歷史新高，公司也通過每股擬配息 7 元，配發率 48%，若以今日收盤價 271 元計算，殖利率約 2.6%。