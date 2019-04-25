紐約匯市—美元登上22個月高點；澳降息機率增 澳元大貶

週三 (24 日) 交易，美元兌多數主要貨幣上漲，ICE 美元指數刷新 22 個月高點。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 98.108，盤中高點達 98.141，為 2017 年 6 月以來最高點。

德國經濟活動領先指標意外下降，凸顯美國和歐元區之間經濟數據的差異，歐元兌美元隨之下跌 0.54% 至 1.1164 美元，接近 3 月初以來最低點。

美國相反地有強勁的房市數據支撐，係美國經濟優於競爭對手的最新信號。

劍橋全球支付 (Cambridge Global Payments) 外匯策略和結構商品部門主管 Karl Schamotta 認為，德國數據更廣泛的影響是，「市場參與者先前一直期待中國貨幣條件反彈、中國的貸款情形，這些可以提振德國出口的需求，藉此振奮歐元區核心經濟體的情緒，結果卻不然。」

他強調看到了美國成功的數據，更凸顯德國狀況沒有那麼正面。

投資者將關注週五美國今年第一季的 GDP 報告，以確定美國經濟是否仍優於其他領先經濟體。

波動最大匯率

澳元兌美元下跌 1.23%，係因澳洲通膨數據遜於預期，增加了降息的可能性。澳洲統計局 (ABS) 公布，今年第一季 CPI 持平，低於市場預期的 0.2% 通膨率。

澳元兌美元自週二稍晚的 0.7101 美元下降至 0.7008 美元。

JFD 銀行資深市場分析師 Charalambos Pissouros 表示，「根據最新澳洲央行的政策會議透露的訊息，目前的政策立場可能不符合央行的目標，所以接下來幾個月就有可能會降息。」

「因此，綜上所述，我們認為隔夜通膨數據可能會促使市場參與者更往未來降息的方向下注，這是澳元大貶的原因。」

其他

澳元拖累鄰近的紐西蘭，紐元兌美元也下跌 1.1% 至 0.6585 美元。

加元兌美元下跌 0.5%，至近 7 週低點。加拿大央行如預期維持利率不變，但下修成長前景。最近時交易，1 美元兌 1.3488 加元。

英鎊停在 2 個月低點，係因美元廣泛上漲且脫歐談判遲遲未有進展，英國政府與反對黨間的僵局仍未解套。

日圓兌美元下跌 0.4% 至 112.33 日圓兌 1 美元。