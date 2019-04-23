〈每日外資外匯觀點〉油價高漲 正好趁機買進有「油元」加幣？

美國周一宣布終結多國進口伊朗原油的豁免，油價大漲，布蘭特原油一度觸及每桶 74.5 美元，素有「油元」之稱的加幣，在周三加拿大央行利率決議前大漲，分析師指出，在油價大漲的題材下，提供加幣進場的時機。

今年以來，油價大漲，美國 WTI 原油價格反彈約 45%，布倫特原油也回升了 38%，帶動加幣成為今年表現最好的主要貨幣之一。

美元兌加幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大央行 (BOC) 將於周三公布利率決議，儘管市場預期將按兵不動，但加拿大央行最新的商業調查顯示，該國經濟狀況正在惡化，在加拿大經濟前景不佳的背景下，許多分析師原先都對加幣未來走勢持懷疑態度。

加拿大央行從 2017 年夏季開始已經升息了 5 次，2018 年 10 月份進行了目前為止的最後一次升息。儘管態度轉為謹慎，但加拿大央行保持緊縮傾向，加拿大行長波洛茲最近表示，他認為加拿大經濟的放緩是暫時性的。

XM 分析師 Raffi Boyadjian 認為，加幣先前已反映加拿大悲觀的經濟前景及央行鴿派立場的預期，拜加拿大最大的出口商品石油價格走高，加幣有望因此小幅上升。

道明銀行 (TD Bank) 策略師 Mark McCormick 在報告中寫道，近期美元兌加幣下跌，正是加拿大央行利率決策公布前的買入時機。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 則認為，加拿大央行周三的利率決策會議，或許是做多美元兌加幣的時機點，因為加拿大的競爭力問題和嚴重依賴資金流入等因素長期脆弱，美元兌加幣中期走勢向上，建議投資人應該逢低買進美元兌加幣。

此外，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 還認為，歐元區經濟成長復甦有望提振歐元，預估第三季將升至 1.16%，明年第一季更有望上看 1.20%。隨著核心 CPI 的反彈，長期下行趨勢的通膨也將隨之反轉，暗示歐元區經濟成長將會適度漸進式復甦，有助於歐元止穩。