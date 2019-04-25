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郭明錤：新款iPad Pro或導入LCP軟板 台郡與Murata最受惠

圖:AFP
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天風國際分析師郭明錤公布最新報告顯示，預估有兩款新款 iPad Pro 將在今年第四季至明年第一季間進入量產。而為了降低訊號耗損與改善網路連線效能，該兩款 iPad Pro 新機將首度採用 LCP 軟板用於連接天線與主機板。

郭明錤指出，iPad 產品定位為生產力工具或是娛樂平台，在某些情境下對網路連線要求甚至高於手機，因此採用 LCP 軟板有利於改善消費者使用體驗。

此外，郭明錤進一步預測，2021 年後的新款 iPad 將搭載 5G 基頻晶片與 LCP 軟板，不光改善網路連線效能，並有利於提供創新使用體驗，如 AR。

圖:鉅亨網
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台郡與 Murata 最大受惠者

郭明錤推估台郡與 Murata 將成為新款 iPad Pro LCP 軟板關鍵供應商。由於 iPad Pro 配備的 LCP 因規格需求可能採用 8 層板或以上，再加上軟板面積較手機大，有利於提升產品單價。

Murata 是既有 iPhone LCP 軟板供應商，順利出貨不會有問題。至於台郡 (6269-TW)，郭明錤預期目前台郡已大幅改善 LCP 軟板生產能力，LCP 產能足以應付新款 iPad Pro 初期需求，等開始出貨後累積生產經驗，且在 2020 年上半年擴產後，台郡更有可能供應 2020 年下半年新款 iPhone 的 LCP 軟板天線。

台郡與 Murata 營運看好

此外，除了上述 LCP 軟板利多外，郭明錤進一步指出台郡及 Murata 未來營運優勢：

台郡

  • 今年下半年將推出新款 iPhone 的 MPI 天線訂單比重超出市場預期。
  • 打進 2020 年下半年 iPhone LCP 天線供應鏈。
  • 推出具成長潛力的新產品，如次世代顯示器相關產品。

Murata

  • LCP 成本結構持續改善。
  • 5G 帶動 RF FEM 零組件與 LCP 出貨成長。
  • 受益於 5G 與車用需求，高階 MLCC 出貨動能可望在今年下半年開始改善。

除了該份關於 iPad 最新的報告外，根據美國媒體最新消息指稱，未來 iPad Pro 可能支援 USB 滑鼠，進一步提升 iPad 便捷性和使用方便度。而蘋果最快會在今年 6 月份的 WWDC 介紹 iOS 13 的時候推出這個功能。

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