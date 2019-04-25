郭明錤：新款iPad Pro或導入LCP軟板 台郡與Murata最受惠

天風國際分析師郭明錤公布最新報告顯示，預估有兩款新款 iPad Pro 將在今年第四季至明年第一季間進入量產。而為了降低訊號耗損與改善網路連線效能，該兩款 iPad Pro 新機將首度採用 LCP 軟板用於連接天線與主機板。

郭明錤指出，iPad 產品定位為生產力工具或是娛樂平台，在某些情境下對網路連線要求甚至高於手機，因此採用 LCP 軟板有利於改善消費者使用體驗。

此外，郭明錤進一步預測，2021 年後的新款 iPad 將搭載 5G 基頻晶片與 LCP 軟板，不光改善網路連線效能，並有利於提供創新使用體驗，如 AR。

圖: 鉅亨網

台郡與 Murata 最大受惠者

郭明錤推估台郡與 Murata 將成為新款 iPad Pro LCP 軟板關鍵供應商。由於 iPad Pro 配備的 LCP 因規格需求可能採用 8 層板或以上，再加上軟板面積較手機大，有利於提升產品單價。

Murata 是既有 iPhone LCP 軟板供應商，順利出貨不會有問題。至於台郡 (6269-TW)，郭明錤預期目前台郡已大幅改善 LCP 軟板生產能力，LCP 產能足以應付新款 iPad Pro 初期需求，等開始出貨後累積生產經驗，且在 2020 年上半年擴產後，台郡更有可能供應 2020 年下半年新款 iPhone 的 LCP 軟板天線。

台郡與 Murata 營運看好

此外，除了上述 LCP 軟板利多外，郭明錤進一步指出台郡及 Murata 未來營運優勢：

台郡

今年下半年將推出新款 iPhone 的 MPI 天線訂單比重超出市場預期。

打進 2020 年下半年 iPhone LCP 天線供應鏈。

推出具成長潛力的新產品，如次世代顯示器相關產品。

Murata

LCP 成本結構持續改善。

5G 帶動 RF FEM 零組件與 LCP 出貨成長。

受益於 5G 與車用需求，高階 MLCC 出貨動能可望在今年下半年開始改善。

除了該份關於 iPad 最新的報告外，根據美國媒體最新消息指稱，未來 iPad Pro 可能支援 USB 滑鼠，進一步提升 iPad 便捷性和使用方便度。而蘋果最快會在今年 6 月份的 WWDC 介紹 iOS 13 的時候推出這個功能。