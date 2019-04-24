台股盤中─維持震盪向上格局 處三角收斂末端 收盤挑戰站穩11000

台股大盤昨日收盤站上 1 萬 1000 點之後，今 (24) 日集中市場明顯追價意願不足，估全場成交值為 1250 億元，證券分析師張陳浩指出，台股已進入三角收歛末端，預估收盤為小紅或小黑的格局，黃漢成則指出，今日大盤收盤有機會站穩 11000 點。

證券分析師黃漢成指出，台股今天出現類股輪動格局，盤中蘋果 AirPods 概念的美律、康控 - KY 表現相對強勢，連接器則在禾昌、宣德帶動上走強，散熱族群也有不錯表現，大盤有機會站在 11000 點之上作收。

台股今日早盤以 11054.02 點開出，最高 11070.85 點，估市場成交值在 1250 億元。

蘋果 (AAPL-US) 最夯的 AirPods 第 2 代藍牙耳機 23 日正式在台灣上市，最夯的「蘋果先生」也發表報告指出，蘋果今年底推出第 3 代 AirPods 新產品，且因改採 SiP 製程，預估將影響燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 等台廠 PCB 供應鏈，雖然兩業者日不對此加以評論，但盤中股價仍走跌回應，燿華盤中並一度觸及跌停價 18.85 元。

昨日尾盤撐盤推升大盤指數站上 1 萬 1000 點作收的台股三王包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW)，今日盤中表現僅鴻海較弱勢，張陳浩表示，台股今日追價意願不足，這 3 檔權值股的多空表現，將牽動台股今日主要盤面走勢。