【華冠投顧】盤中解析：沒量自然還是盤整

劉彥良 分析師

預估量不到 1200 億元，台股自然還是盤整，目前高低差僅 39 點，絕大多數的個股都漲跌在 2% 之內，說真的這種盤就是比較無聊，但這也是股市必經之路不可能天天有行情，盤整期是在所難免。

現在的重點就是個股的把握．前天節目中分享了一檔老字號傳產股，3 月營收和第一季的營收都符合年增率在雙位數的條件，同時預估本益比不到 10 倍，昨天稍作拉回後今天馬上就再大漲創新高，而且成交量非常大，不怕你買，很多 Line 上的投資朋友都有跟到。

聯電 (2303) 擬實施庫藏股 20 萬張，股價開高走高攻上漲停，成交量目前接近 18 萬張，若是沒有它，現在的成交量大概要少個 20 億也就是更加低迷。聯電的強勢表態，也帶動同集團的智原 (3035) 和矽統 (2363) 出現買盤拉抬。

被動元件在國巨 (2327) 公告第一季 EPS 6.11 元較年同期 12.15 元近乎腰斬下普遍走跌，但是國巨開低後並沒有走低，倒是有些承接買盤進場護航。該產業第一季因為產品跌價較多自然衝擊獲利，至於第二季則要看需求回狀況，坦白說目前並沒有很明朗的前景，不過跌價幅度可望趨緩。

大盤目前在平盤附近，不上不下真的令人無奈，只能隔山觀虎鬥看哪一方要勝出，我們今天也先將兩檔持股獲利出清，拉高現金部位伺機布局下一檔好股票。

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