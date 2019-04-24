敦吉Q1稅後純益8600萬 年增7.14% EPS 0.74元

敦吉 (2459-TW) 今 (24) 日公布第 1 季自結，稅後純益為 8600 萬元，季減 33.12%，較去年增加 7.14%，EPS 達 0.74 元。法人指出，第 1 季雖受美中貿易戰影響，在全球供應鏈重新整理氛圍下，表現不算太差，預期本季將進入手機、消費性電子拉貨激勵，營運有望穩健成長。

敦吉第 1 季營收 17.26 億元，季減 8.33%、年減 11.46%，營收創單季新低，但毛利率、營益率、稅後純益皆較去年同期成長。毛利率 13.82%，季減 3.87 個百分點、年增 1.25 個百分點；營益率 4.98%，季減 2.98 個百分點、年增 0.8 個百分點；稅後純益 8600 萬元，季減 33.12%、年增 7.14%，每股純益 0.74 元。

敦吉第 1 季營收及獲利結構，分別為通路事業群合併營收佔 60%，獲利比重 17%；製造事業群合併營收佔 31%，獲利比重 50%；驗證事業群合併營收佔 9%，獲利比重 33%。

目前，敦吉通路事業布局包含 Haptics Motor(觸覺馬達市場應用)、IOT 物聯網、5G 通信系統基站及手機零部件、AI 服務機器人等，並朝面板相關各項介面 IC 銷售發展，預期能擴大市占率。

在製造事業上，敦吉著墨在快速消費電子及穩定汽車電子上，專注在行動裝置、自動駕駛、電動車輔助系統、胎壓監測系統 (TPMS) 及繼電器 (RELAY) 等產品研發上。

另外，敦吉計畫擴建台灣及華東的 EMC 檢測實驗室，擴大檢測服務能量，此外開發產品檢測能力軟件，關注在 NB-IoT、LoRa、車聯網、5G、AI 發展。