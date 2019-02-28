熱門股—上海商銀外資最愛 波段大漲48% 躍金融股王

上海商銀 (5876-TW) 自去 (2018) 年 10 月上市後，就被市場鎖定納入 MSCI 成分股標的，也的確如願納入並獲 MSCI 調升權重最多，27 日因 MSCI 效應拉尾盤，上海商銀爆出 21.9 萬張天量，收在 47.9 元，波段大漲 48%，躍居金融股的新股王。

上海商銀去年 10 月 19 日以每股 32.28 元上市後，就是市場鎖定將納入 MSCI 成分股標的，上海商銀也如預期納入 MSCI 成分股，將在台灣指數成分股占有 0.78% 的權重，於 3/4 開盤生效，也吸引外資等法人買盤大舉進駐，激勵股價屢創新高。

上海商銀 27 日因為 MSCI 效應，最後一盤爆出 17.5 萬張大單，一口氣拉抬了 2.25 元，終場上海商銀上漲 6.68%、收在 47.9 元，當天成交量也爆出 21.9 萬張歷史天量，其中，外資當天就買超 4.36 萬張，占比近 2 成，也是外資買超排行榜之冠。

法人分析，上海商銀業務單純穩健，2018 年營收 368.76 億元，年增 22.75 億元或年增 6.57%，股本又不大，股淨比 1.5 倍，籌碼集中，是外資喜歡的類型，外資持股比也從上市之初的 45.8%，拉高到已超過 5 成 3，光是今年以來，外資就買超上海商銀 21.2 萬張。

正因為獲外資寵愛，上海商銀上市以來波段已經大漲 48%，本周以 47.9 元一舉超越群益期的 46.65 元、富邦金的 45.5 元、國泰金的 45.3 元等近期競逐金融股王爭霸戰的對手，躍升成為金融股股王。