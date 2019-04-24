〈財報〉Q1獲利符合預期 延後發布財測 波音盤前股價漲逾1.4%

波音 (BA-US) 今(24)日公布 2019 年第 1 季財報，營收、獲利皆符合市場預期，但將延後提出 2019 年財測；美股盤前，波音股價漲逾 1.4%。

台北時間週三晚間 9 點 01 分，Investing.com 報價顯示，波音盤前股價上漲 1.48%，至 379.55 美元；週二，波音股價收跌 0.31%，至 374.02 美元。

波音盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

波音生產的 737 MAX 系列客機，在短短半年內，發生兩起重大空難，導致多國祭出「禁飛令」；波音宣布，該系列客機，自 4 月起，減產 2 成，月產量從 52 架縮減至 42 架。

美國官員及航空公司高層透露，737 MAX 的「禁飛令」，至少會維持 2 個月，甚至更久；波音方面則稱，雖然客機產量減少，但不會因此裁員，公司會努力降低空難事件對公司財務造成的影響。

關鍵數據

波音首季營收為 229.17 億美元，年減 2%，但符合 Refinitiv 調查的分析師預期；淨利為 21.49 億美元，年減 13%，每股純益 (EPS) 為 3.16 美元，亦符合預期。

波音首季現金流為 27.88 億美元，年減近 1 成；商用飛機營收為 118.22 億美元，年減 9%；國防、航太業務營收為 66.11 億美元，年增 2%；全球服務業務營收為 46.19 億美元，年增 17%。

公司說法

波音表示，先前擬定的 2019 年財測，並未反映 737 MAX 空難事件造成的影響，有鑑於「禁飛令」取消前，不確定性仍多，因此將延後發布財測。

波音並稱，在 737 MAX 的軟體更新方面，取得穩定進展，已完成超過 135 次的更新測試。

波音執行長 Dennis Muilenburg 指出，波音致力於飛安工作，希望能重新贏得客戶、監管機構及旅客的信心，讓 737 MAX 回歸服務行列。