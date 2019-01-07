富邦金旗下富邦銀統籌主辦利晉工程30億元聯貸案 超額認購1.3倍

富邦金 (2881) 旗下富邦銀統籌主辦利晉工程 30 億元聯貸案，原定募集 25 億元，超額認購金額達 1.3 倍，最終以 30 億元完成簽約，資金用途將作未來三年工程款項使用。此聯貸案用以支應利晉工程未來承攬各專案工程所需之履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金等需求，由富邦銀、中信銀與元大銀統籌主辦，東亞銀行共同主辦，其他參貸銀行包括華南銀、彰銀、兆豐銀、台新銀、合庫銀。



富邦銀總經理程耀輝表示，2015 年首度攜手合作利晉工程，啟動營造業聯貸創新模式，提前針對利晉工程未來二至三年可能的工程標案與量體進行精準評估分析，建立完整的融資架構規劃，並於當年度順利完成 24 億元聯貸籌組，過去三年以來，已支應利晉工程許多重要工程標案，包括萬華車站 BOT 案、和碩科技立德三館、好市多量販店新莊店、富邦媒體科技 momo 物流大樓、新日興樹林廠等工程建設。



利晉工程成立迄今超過半世紀，工程業務範圍遍及飯店業、倉儲業、電子業、紡織業、醫療業等各大行業，曾承攬興建宜蘭縣立蘭陽博物館、台北市立動物園熊貓館、華南金控總部大樓及 BELLAVITA 精品百貨等建案。