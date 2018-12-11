富邦金旗下富邦人壽11月罕見虧損 富邦銀連2月成為主要獲利來源

遭逢壽險罕見單月虧損，富邦人壽於 11 月稅後淨損 10.47 億元。富邦金 (2881) 解釋，壽險承保表現持續維持穩健，惟投資收益減少且新台幣升值所致，並強調累計前 11 月稅後盈餘 307.79 億元，年成長幅度有 3%。富邦金表示，旗下子公司富邦人壽於今年前 11 月初年度保費收入 1,738 億元，總保費收入 4,925 億元，分別較去年同期成長 7%、5%。



受惠淨利息收益成長帶動，使富邦銀行連 2 月蟬聯金控主要獲利來源，11 月稅後盈餘 11.63 億元，累計前 11 月稅後盈餘 179.44 億元，年增 8%。



產險方面，承保業務及投資績效均維持穩健，單月簽單保費收入年增 7%，於 11 月稅後盈餘 1,981 萬元，累計前 11 月稅後盈餘 37.68 億元。



證券部分因經紀業務收益成長，11 月稅後盈餘 1,884 萬元，累計前 11 月稅後盈餘 20.69 億元，較去年同期增長 1 個百分點。



根據富邦金自結 11 月財報指出，單月合併稅後盈餘 6.2 億元，累計前 11 月合併稅後盈餘 530.99 億元，年增 5%，每股盈餘突破 5 元大關，來到 5.04 元。

