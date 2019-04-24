【華冠投顧】台股1萬1，多空雙巴整人盤!

美股昨日收高，台股今日開高震盪走低，尾盤在電子與金融拉抬下，指數又由黑翻紅，小漲 1 點，以 11027 作收，第 2 天站穩 1 萬 1，成交量 1209 億元，價平量增格局。

大盤連續 6 天，都有見到 1 萬 1，盤中都有站上或跌破 1 萬 1，上上下下，包括今天走勢也是如此，盤中一度又跌破，最後又收上 1 萬 1... 大盤最近 6 天，前四天收盤都站不上 1 萬 1，昨天跟今天都收在 1 萬 1 之上，連 3 三天指數開高走低，昨日卻震盪走高，今日前 4 小時震盪走低，波波低，最後半小時拉高黑翻紅，站穩 1 萬 1，真的是在修理人，多空都一樣被修理，雙巴盤，整人盤!

盤勢結構: 電子股收平盤，金融股 0.31%，傳產股跌 0.06%，OTC 漲 0.01%。外資賣超 12.4 億元，投信買 2.9 億元，自營商賣超 12.8 億元。強勢股: 直得 (1597)，勤誠(8210)，聚鼎(6224)，超眾(6230)，上詮(3363)，美律(2439)，全球傳(4540) 以及晶技 (3042) 等。

台股連 2 日站穩 1 萬 1，多頭沒變，漲勢看支撐，現在大盤指數站上 1 萬 1，守住: 再搭配量能，有機會繼續往上攻，若跌破守不住站不回，則修正，就是這麼簡單。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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