國巨Q1獲利季、年均減近4成 EPS 6.11元近6季新低

國巨 (2327-TW) 今日公告第 1 季財報，受到需求疲弱、產品價格下跌因素，毛利率大幅下滑，單季稅後純益 25.9 億元，季減 39.5%、年減 39.2%，每股純益 6.11 元，雙雙為近 6 季新低，展望第 2 季，公司認為目前客戶持續調節庫存，需求依舊偏弱，價格也持續走跌，保守看待營運表現。

國巨第 1 季營收 113.94 億元，季減 29.7%、年增 3.4%；毛利率 44.8%，季減 14.3 個百分點、年減 6.6 個百分點；營益率 26.3%，季減 1.8 個百分點、年減 16.1 個百分點；稅後純益 25.9 億元，季減 39.5%、年減 39.2%，每股純益 6.11 元。

國巨表示，第 1 季大中華區整體市場需求疲弱，加上同業降價競爭，量價同步衰退下，毛利率較大幅季減，衝擊本業獲利表現。

至於業外方面，第 1 季業外收入為 1.31 億元，其中包含匯損 4400 萬元、權益法認列轉投資收益 4300 萬元、利息收入 1.37 億元及其他損失 500 萬元，

展望第 2 季，國巨表示，大中華區消費性電子的需求尚未明顯反彈，部份客戶仍持續進行 庫存調整，雖預期產品售價下跌趨勢漸緩，公司對營收動能仍抱持保守態度應對。