控存貨＋降成本 客思達-KY力拚今年營運回溫

客思達 - KY(2936)去年第一季因認列一次性高額倉儲滯櫃費致使銷貨成本大幅上升，全年罕見轉為虧損，每股虧損 0.29 元，然在美國消費動能回溫下，客思達 - KY 今年將持續全方位通路布局策略，今年營運有望緩步回溫。客思達 - KY 指出，去年實體通路營收占比為 79%(大型客戶 4%、中小型客戶 76%)，電商通路營收占比為 21%，而去年營收成長主要來自實體通路，其中，大型客戶 (top 100) 去年銷售額成長率達 16%，中小型客戶銷售額成長 4%，電商通路銷售額則減少 8% 。



然客思達 - KY 提到，去年第一季因認列倉儲滯櫃費 850 萬美元，導致營業成本大幅上升，稅前淨利率下滑至 - 5.02% ，稅後淨利率為 - 3.38%，但去年第二季稅前淨利率已轉虧為盈，去年第二季至第四季稅後淨利率穩定回升，分別為 0.81%、0.52% 及 1.32%。



在存貨部分，客思達 - KY 則表示，因季節性因素，第三季至第四季向來為家具存貨備量之高峰，在積極去化及產品組合調整下，去年第四季存貨淨額已從 2017 年第四季佔總資產比率近 7 成降至 6 成，恢復可控之正常水準。



展望未來，客思達 - KY 指出，為了因應家具商品生產及運送周期綿長的供應鏈，已自行開發出獨特之採購管理系統，並於去年完成升級，並運用 EDI 電子資料交換平台處理大量訂單，節省大量時間及人力成本。在產品面，除了陸續推出聯名品牌商品外，也將以自有品牌持續擴展市佔率。