股市資金動能充沛 3月M1B年增率創逾3年來新高

台灣央行今 (24) 日公布 3 月金融情況，M1B、M2 年增率分別上升至 6.87%、3.1%，其中，M1B 年增率創 2016 年 2 月以來新高，使「黃金交叉」差距擴大至 3.77 個百分點，續創 5 年來最大，央行官員指出，全球處低利率時代，不管是企業或民眾，資金調度且配置都較過往更靈活，不至於要把錢放在定存。

央行統計，第一季 M1B、M2 平均年增率分別為 6.46%、3.05%，央行官員指出，目前民間部門資金需求不弱，且資金動能還是很充沛。

對於 M1B 年增率創逾 3 年來最高，央行進一步說明，主要是因活期存款成長比較多，其中原因在於農曆年後廠商有台幣的資金需求調度，使定存轉為活存。

觀察外國人新台幣存款餘額，3 月續增 14 億元至 1840 億元，為 4 個月以來高點；而可做為散戶指標的證券劃撥存款，至 3 月底餘額則是續增 158 億元至 1.83 兆元，均顯示股市氣氛活絡。

M1B 自 2018 年 2 月起高於 M2 年增率，被市場解讀成「黃金交叉」至今已持續 14 個月，央行表示，今年第一季外資匯入達 81 億美元，大幅高於去年同期的 32.64 億美元，目前股市資金動能無虞。