精測Q1 EPS 2.87元 4年來單季新低 看好景氣將回常軌 

精測 (6510-TW) 今(24)日公布第 1 季財報，稅後純益為 0.94 億元，季減 43%，年減 43%，為 15 季以來新低，至於每股純益則為 2.87 元，為近 16 季以來新低；展望後市，精測指出，在 AI 應用技術逐漸商用、半導體庫存去化，景氣漸趨明朗，可望回到正常軌道，精測今年展望審慎樂觀。

精測第 1 季營收 6.1 億元，季減 15.9%、年減 18.3%；毛利率 50.6%，季減 1.8 個百分點、年減 4.8 個百分點；營益率 18.8%，稅後純益 0.94 億元，每股純益 2.87 元，季減 2.15 元、年減 2.21 元。

精測第 1 季營收中，仍以應用處理器 (AP) 占比最高，占比為 53%，已較前季 61% 減少 8 個百分點，精測認為，非應用處理器 (non-AP) 產品穩定成長，射頻 (RF) 及網通產品表現明顯，顯示分散風險營運策略漸具成效。

精測強調，這些年來，在 All In House 的經營策略下，積極投入垂直探針卡 (VPC) 技術研究，從材料、藥水、零組件、工法到生產設備，VPC 營運成果也將逐步顯現。

精測董事會日前也通過盈餘分配案，維持與前年每股 10 元現金股利，另外新建的營運研發總部，預計今年第 3 季完工，可解決精測目前營運空間不足問題外。