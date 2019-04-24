統一超母親節預購業績年增兩成 5月再迎需求高峰

距離母親節只剩 3 周，送禮採購需求爆發。統一超 (2912)7-ELEVEN 母親節預購業績已較去年同期成長 2 成，除應景蛋糕與甜點銷售成長外，高單價的星級床墊、小家電更是專寵媽媽的贈禮新歡。7-ELEVEN 表示，今年高單價的大型寢具、家電買氣飆漲，雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台，其中更有 7 成為 25-39 歲的女性購買，帶動相關結構業績較去年同期成長 1 倍。母親節前夕，消費者預購重心由團購點心移轉至送禮需求。7-ELEVEN 觀察，母親節前 3 周開始進入採購高峰，有高達 6 成消費者會同時選購蛋糕和禮物，實用小家電、照顧健康等商品最受青睞，如：除(蹣) 機吸塵器不到一個月銷售破千台、獨立筒床墊開賣首周也突破百萬元的銷售佳績。



在應景蛋糕部分，統一超指出，根據第一波的預購數據顯示，「冰淇淋」及「五星飯店」種類的蛋糕最受民眾歡迎，其中熱銷前 3 名皆有突破千組的銷售佳績。接下來 2 周蛋糕需求量將會大增，圓形蛋糕的銷量應可較平日成長 3 成。



此外，7-ELEVEN 線上購物網站 ibon mart 發現，每年在母親節前 2-3 週，保健生機、餐廚用品、生活家電為熱銷 3 大類別。會到網站上選購的民眾多重視健康議題，預算落在 2,000-3,000 元上下，預估今年母親節網站業績將獲較活動開跑前成長 20%。