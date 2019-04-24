推動證交所掛牌上市？顧立雄：目前無規劃 1個月內提報告

證交所今年將配發現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，立委賴士葆今 (24) 日表示，這樣一家優質公司應該推動上市，讓全民共享經營獲利，對此，金管會顧立雄表示，目前無相關規劃，但允諾會在 1 個月內，提出證交所上市評估報告。

賴士葆表示，證交所 2014 及 2015 年都配現金股利 1.5 元、股票股利 0.25 元；2016 年是配現金股利 1.25 元、股票股利 0.25 元；2017 年配現金股利 2.5 元。

今年部分，由於證交所去 (2018) 年全年稅後純益達 35.35 億元，是近幾年來新高水準，今年將配發現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，創下歷年新高。

賴士葆指出，全世界很多國家證交所都有上市，建議證交所也應該推動上市，讓全民共享其經營獲利。

顧立雄回應表示，目前並無相關規劃，因為股東資格限制的問題涉及需要修法。

證交所董事長許璋瑤也表示，因為證交法規定，證交所股票只能有券商來買賣，且目前證交所營運、財務狀況等都非常良好，沒有籌措資金的必要，所以沒有上市相關規劃。

顧立雄還強調，2010 年 5 月 4 日立法院通過證交法修正案，其中涉及證交所股東結構的 128 條就已決議維持現狀，因此金管會就沒有再推動證券週邊四合一或上市等問題。

不過，賴士葆質詢，證交所是獨門穩賺的事業，為什麼不能跟老百姓分享其經營獲利？是否可以重新研究利弊得失、不要過去的報告，而是重新評估推動證交所上市的可行性？對此，顧立雄承諾一個月內提出證交所上市評估報告。