台股盤後－買盤追價意願低落 萬一上下震盪整理指數收11027點

台股今 (24) 日在權值股王台積電領漲攻漲下，加權指數一度衝高至 11070.85 點，但盤中觀望氛圍濃厚，在缺乏市場追價意願下，大盤指數一度翻黑失守萬一關卡，但尾盤在權值股拉抬下，指數重新站上 11000 點，小漲 1.96 點，收在 11027.64 點，成交量 1205.7 億元。

今天大盤亮點族群主要以電子通路、紡織、資訊服務、電腦周邊與營建股為主，但電子、觀光、油電燃氣等類股相對疲弱。

牽動台股盤勢的權值三雄中，台積電開盤衝上 270 元帶動市值衝上 7 兆，但受到盤中賣壓襲擊，股價拉回至 269 元後在平盤反覆震盪；鴻海午盤過後同樣因賣壓出籠壓抑股價表現，股價下跌 1.59%，股價收在 86.9 元。

台股近期類股族群頻繁輪動，資金今天轉進自動化設備，包括直得盤中直攻漲停關門，股價收在 115.5 元，全球傳動也大漲 7%。

自動化設備相關個股今日獲得買盤進駐，其中直得亮燈漲停，永冠 - KY、全球傳動同步大漲 8%、全球傳動也有 7% 漲幅，上銀上漲 2.08%。

金融股在資金買盤挹注下，部分個股包括兆豐金與華南金都有 1% 以上的漲幅，兆豐金昨天宣布每股擬配發 1.7 元現金股息，殖利率衝上 6%，激勵股價跳空走高，上漲 1.6%、股價收在 28.65 元，華南金上漲 1.03%、股價收在 19.6 元。

法人表示，台股站上萬一關卡後，後續是否繼續上攻，主要仍看美股財報科技股表現，並搭配量能持續放大，才有機會繼續往上衝高。