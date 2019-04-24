【華冠投顧】盤中解析：繼續卡關

劉彥良 分析師

企業財報佳，美股四大指數走揚，不過台股開小高後卻逐漸收斂漲勢，甚至期貨已經翻黑。台股虎頭蛇尾的原因，在於鄰近亞股走弱拖累，其中南韓大跌 1%，上海和香港股市也下跌約 0.4%。

預估量自早盤的 1400 億元一路下修，目前僅剩 1200 億元，所以量能不出就是無法解決台股在 11000 這邊陷入卡關的困境。但是昨天融券餘額又再增加 3.1 萬張來到 69.3 萬張，這些未來要強制回補的買盤使得台股縱有拉回但也難以重挫，可以持續維持多頭行情。

強勢股方面，美中貿易協商進入尾聲，有利工具機族群出貨恢復順暢，帶動上銀 (2049)、直得(1597) 和全球傳動 (4540) 走強。此外散熱模組在經過幾天的整理後，今天也重新見到買盤進場拉抬，其中超眾 (6230) 攻上漲停，泰碩 (3338)、雙鴻(3324) 也有 4% 左右的漲幅。

弱勢股方面，天風證券分析師郭明錤最新報告指出蘋果最快在第四季將推出兩款新 AirPods，不過將取消 SMT + 軟硬板設計，將衝擊台廠燿華 (2367) 和華通 (2313)，兩檔個股目前分別大跌 9% 和 5% 之多，也拖累同為 PCB 族群的臻鼎 - KY(4958) 和先豐 (5349) 下跌 4%。反之，郭明錤也點名廠立訊和哥爾可望受惠，帶動立訊旗下的美律 (2439) 和康控 - KY(4943)大漲。

PCB 族群多數由法人來決定走勢，故投資朋友可好好檢視法人籌碼流向，像我們手中的瀚宇博 (5469) 因為外資和投信同步偏多反而未受拖累，並且在盤中再創波段新高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。