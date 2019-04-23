味全(1201)、豐祥-KY(5288)、美律(2439)、訊聯(1784)、漢唐(2404)

味全 (1201)：首季合併營收年增逾 16%，加上去年處分埔心牧場的業外收益將認列，處分利益約 10 億元，每股貢獻約 1.976 元，首季 EPS 有機會挑戰 2.5 元，寫下單季新高紀錄，股價跳空開高，創下 25.75 元波段新高。豐祥 - KY(5288)：機車零組件大廠，第一季營收年增逾 3 成，稅後淨利 1.72 億元，EPS 2.62 元，今年成長動能來自休閒車輛的成長，營運可望倍增。來自外資及投信買盤介入，股價開高一度衝上 162.5 元，續創新天價。



美律 (2439)：無線耳機和電競用耳機，在蘋果增加產能下，成為營運成長的新動力，2019 年銷售成長上看 10~15%，也將帶動毛利改善。短期均線集結在 173 元間，盤中放量轉強，9 日 KD 值向上，挑戰前波高點 187 元。



訊聯 (1784)：幹細胞治療跨大步，宣布攜手新光醫院，搶進攻退化性關節炎治療，並已向衛福部提出申請計劃，針對自體周邊血幹細胞及免疫細胞方面，將持續與相關醫療院所進行計畫合作。股價沿 5 日均線攀升，朝 42.45 元挺進。



漢唐 (2404)：無塵室工程承造廠，去年營運大豐收，EPS 達 9.42 元，將配發 10 元現金股利，遠優於前兩年均配 6 元的水準，外資族日買超 1079 張，股價放量衝上 127 元，日 K 連 2 紅，目前殖利率約 8%。

