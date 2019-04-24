面板跌價＋產業淡季 達運首季每股淨損0.25元 連兩季虧損

達運 (6120) 公告第一季財報，時值面板產業淡季，本業虧損擴大到 2.53 億元，連續兩個季度虧損，稅後淨損 1.66 億元，每股虧損 0.25 元，連續兩個季度虧損，去年每股擬配息 0.34 元，相較去年每股稅後淨利 0.48 元，盈餘分派率約 7 成，以今 (24) 日 21.65 元平盤價計算，股息殖利率約 1.65%。達運由傳統背光模組業務，轉型精密元件加工及整合型的產品與服務，並開發出 OLED 的精密材料 FMM(精密金屬遮罩)，惟上述新業務貢獻有限，9 成營收仍是以背光模組為主，面板價格下滑，致使去年第四季本業由盈轉虧，單季營業虧損 1.49 億元。



今年第一季時值面板產業淡季，營收 42.9 億元，季減率 15.9%，營收規模下滑，毛利率降至 2.12%，較前一季減少 1.67 個百分點，單季營業虧損擴大到 2.53 億元，稅後淨損 1.66 億元，每股淨損 0.25 元。



LCD 周邊零組件微利化趨勢，達運整合各廠區資源、去化無效產能、精實內部組織、刪減虧損產品線，挾著微型精密加工核心技術跨入工業顯示器、微型精密加工、導光板 / 建築板材等新產品領域，上述新事業占營收比重目標為 25%，微型精密加工產品又以 OLED 應用 FMM 最受矚目，惟 FMM 材料為高精密鎳合金材料，供應掌握在日商手中，原材料取得受限下，致使達運在 FMM 發展進度不如預期，新事業占去年營收比重僅約 5.3%。