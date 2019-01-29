達運仰賴昆山售廠、廈門清算利差挹注 彌補本業虧損 去年EPS 0.48元

達運 (6120) 由傳統背光模組業務轉型精密元件加工及整合型的產品與服務，並開發出 OLED 的精密材料 FMM(精密金屬遮罩)，惟上述新業務貢獻有限，仰賴處份昆山廠，以及廈門廠清算等業外收益挹注，去年稅後淨利 3.22 億元，每股盈餘 0.48 元。達運在大陸擁有四個廠區，包括有昆山廠、吳江廠、蘇州廠和廈門廠，透過生產據點整併，前年底先將昆山土地廠房賣回給昆山經濟技術開發區管理委員會，該筆處份收益約 6 億元，於去年上半年入帳；接著，第三季業外認列清算廈門廠利差 1.8 億元。



根據達運公告自結數，去年本業仍是虧損，全年營業虧損約 4.22 億元，業外收挹注約 10 億元，稅後淨利自結數為 3.21 億元，每股盈餘約 0.48 元。



LCD 周邊零組件微利化趨勢，2017 年達運啟動轉型工程，整合各廠區資源、去化無效產能、精實內部組織、刪減虧損產品線，挾著微型精密加工核心技術跨入工業顯示器、微型精密加工、導光板 / 建築板材等新產品領域，上述新事業占營收比重目標為 25%，當中微型精密加工產品又以 OLED 應用 FMM 最受矚目，日前已打進大陸 OLED 供應鏈，惟大陸產能開出速度不如預期，去年營收比重僅約 5.3%。