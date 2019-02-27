可撓式AMOLED熱 帶旺零組件廠和鑫、達運

三星、華為相繼發表摺疊式手機，帶動可撓式 AMOLED 商機，增添和鑫 (3049)、達運(6120) 兩檔 AMOLED 零組件個股想像空間，今 (27) 日和鑫強攻 10.95 元漲停價位，收復 10 元票面，挑戰 2017 年 11 月以來新高，達運漲幅逾 3% 多，來到 21.2 元，試圖挑戰 2 月 18 日 21.8 元前波高點。摺疊式手機可撓式 AMOLED 面板成為最熱門話題，成為面板廠在中小尺寸 AMOLED 發展重心，目前具量產實力包括 SDC(三星顯示器)、京東方、友達 (2409) 等，市場應用擴大帶動零組件需求。



達運 (6120) 隸屬友達集團，主要業務以背光模組、TV 組裝業務為主，以微型精密加工技術為核心尋求轉型機會，自 2010 年投入 OLED FMM(精密金屬遮罩)開發，產能約 500-1000 片左右，後來斥資 25 億元，購置湖口廠分兩階段各為 3 千片產能，OLED FMM 新業務貢獻有限，去年達運本業虧損 4.28 億元，仰賴處份昆山廠，以及廈門廠清算等業外收益挹注，去年稅後淨利 3.22 億元，每股盈餘 0.48 元。



由於 OLED FMM 主要供應商為日本印刷、凸版印刷兩家，主要客戶為三星，近期則傳出京東方找上達運供貨。



和鑫 (3049) 原屬於和桐集團，主要生產彩色濾光片，2006 年經營權易主，彩晶 (6116) 成為大股東，鎖定太陽能、觸控兩大產業進行轉型，2011 年與三星行動顯示公司 (SMD) 合作，以 5.5 代線 LTPS(低溫多晶矽)設備代工 AMOLED 用觸控感測器(Touch Sensor)。



代工業務波動度大，和鑫近年來轉向開發大陸市場，目前大陸客戶比重攀升到 2 成以上，去年前三季營收 21.97 億元，與前年同期持平，毛利率 19.39%，較同期成長 2.91 個百分點，稅後淨利 2.13 億元，每股盈餘 0.29 元。

