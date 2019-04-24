傳軟銀有意收購5%股份 德國支付公司Wirecard股價大漲

德國支付公司 Wirecard(WDI-DE)(WCAGY-US) 週二 (23 日) 歷經了波動的一日。

在有爭議的賣空禁令到期後，Wirecard 在德國股市下挫，美國的 ADR 跌幅也達到 2%。然而，在盤中稍晚，《彭博》報導稱，軟體銀行正考慮購買 Wirecard 5% 的股份，利多消息促使 Wirecard 強升，在美國的 ADR 一度上漲 13%。

較早收盤的德國交易所，Wirecard 最終收漲 2.83%，報 123.50 歐元，在美國的 ADR 收漲 6.8%，至 71.79 美元。

(圖表取自 AFP)

《彭博》報導指出，據知情人士透露，軟銀集團公司正在考慮投資 Wirecard，並已聘請財務顧問，正在就收購 Wirecard 股票的可轉換為債券達成協議，如果進展順利，最快可能在本月宣布。

雙方均未發表評論，知情人士表示，由於尚未做出任何決定，計畫仍可能改變。

自英國《金融時報》今年 1 月報導，指 Wirecard 在新加坡涉及一系列不當行為之後，這家公司股票市值已削減約 4 分之 1，軟銀的介入，有望重振投資人對這家公司的信心。

Wirecard 一再否認有不當行為，並表示經過內部調查後，已排除了重大缺陷。公司在 4 月 5 日表示，一位在新加坡業務中被指控的會計主管已離開公司。德國金融監管機構 BaFin 禁止做空 Wirecard 2 個月，直到上週五才解除限制。

報導指出，一旦軟銀介入，Wirecard 有望增加亞洲業務，亞洲也是他們主要的增長區域之一。Wirecard 也是 Uber 認可的幾家支付提供商之一，而軟銀底下的願景基金，擁有 Uber 15% 的股份。